Kasahstani võimud sulgesid riigis mitu lennujaama

Mitu rahvusvahelist lennufirmat teatasid neljapäeval, et tühistasid oma lennud Kasahstani suurimasse linna Almatõsse. Saksamaa lennufirma Lufthansa teatas neljapäeval, et ei paku enam regulaarseid lende Almatõsse.

Kasahstan peatas ajutiselt välismaalastele riiki sissesõidu, teatas neljapäeval uudisteagentuur RIA.

5. jaanuaril vallutasid protestijad Almatõ lennujaama. Lennujaama hoone sai kahjustada. Kasahstani sõjaväelased vallutasid lennujaama erioperatsiooni käigus tagasi.

Kasahstani politsei vahistas Almatõs umbes kaks tuhat inimest, vahendas uudisteagentuur TASS.

Neljapäeval jõudsid riiki Venemaa dessantväelased. Venemaa telekanal Zvezda teatas neljapäeval, et Venemaa viib ka sõjatehnikat Kasahstani. Kasahstani on sisenemas ka Kõrgõzstani sõdurid.

The 25th special-purpose brigade "Scorpion" of the Kyrgyz army is moving towards the border with #Kazakhstan from its permanent deployment in the city of Tokmokhttps://t.co/0BGEYzg7By pic.twitter.com/ox2F56ixbh