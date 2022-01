Mullu pääses kiiremini arstile, kuid lõikuste järjekorrad on endiselt pikad

Eriarsti vastuvõttu ootavad inimesed said mullu kiiremini ravile kui aasta varem, plaaniliste lõikuste järjekorrad on aga koroona tõttu pikenenud. Psühhiaatriavaldkonnas paranes järjekordade mure töö ümberkorraldamisega.

"Ambulatoorne kättesaadavus on paranenud ehk tavaarsti vastuvõtule pääseb mõnevõrra kiiremini kui võrrelda 2021. aastat 2020. aastaga. Kui küsida, miks see nii on, siis peamiselt olid haiglad 2021. aasta viimases kvaratalis hõivatud covid-patsientide raviga ehk voodikohad olid hõivatud. Samal ajal oli võimalius rohkem keskenduda ambulatoorsele ravile ehk tavavastuvõttudele," rääkis haigekassa partnersuhete osakonna juhataja Marko Tähnas.

2021. aasta neljandas kvartalis tegid arstid 2020. aastaga võrreldes pea 60 000 esmast vastuvõttu rohkem. Kuue nädala jooksul sai eriarsti vastuvõtule 77 protsenti seda vajanud inimestest, 2020. aastal oli näitaja 72 protsenti.

"Inimese vaates on veel olulisem, et iga kolmas patsient sai eelmise aasta lõpus umbes nädala jooksul eriarsti vastuvõtule," lisas Tähnas.

Tähnas märkis, et selles mängivad rolli ka piirkondlikud erinevused. "Viimane koroonalaine oli näiteks Lõuna-Eestis mõnevõrra raskem ja Lõuna-Eestis polnud kättesaadavuse paranemine nii suur kui mujal," sõnas ta.

Ambulatoorse ravi kättesaadavus on läinud paremaks ka võrreldes pandeemia-eelse ajaga. "Samal ajal plaanilisi lõikusi on pandeemia ajal pidevalt edasi lükatud. 2021. aastal lükati tuhandeid lõikusi 2022. aastasse edasi, sest haiglavoodid olid covid-patsiente täis,"

"Inimesed, kes on oodanud mingit plaanilist operatsiooni, näiteks kirurgilist lõikust, mis oli kokku lepitud oktoobrisse, võis olla sellesse aastasse edasi lükatud. See, mis vajab haiglapalatit, anestesioloogiat, intensiivravi võimekust, see on koht, kus inimesed on pidanud kauem ootama," rääkis Tähnas.

Psühhiaatriavaldkonnas on töö ümber korraldatud

Tähnase sõnul pole erialade lõikes ravijärjekordades suuri muutusi toimunud.

"Spetsiifilisemad, keerulisemad erialad, seal on mõndade kättesaadavus läinud alla. Näiteks allergoloogia-immunoloogia või meditsiinigeneetika. Alasid, kus toimub rohkem vastuvõtte, seal on jälle väikest paranemist märgata varasemate aastatega võrreldes, nagu silmaarst või südamearst," rääkis ta. Kõige rohkem pikenes järjekord meditsiinigeneetika valdkonnas, kus on ka patsiente väga vähe.

Kõige suuremaks murekohaks on ravijärjekorrad erialadel, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata. Sellised ongi näiteks pikemate järjekordadega nahaarstid, günekoloogia, psühhiaatria ja silmaarstid. "Need on sellised erialad, kus tavapäraselt on kättesaadavus olnud väljakutseterohke. Ka nendel erialadel on kättesaadavus pigem paranenud," märkis ta.

Erandina võib Tähnase sõnul välja tuua psühhiaatria valdkonna, kus ei ole arstile pääsemise osas kättesaadavus paranenud, kuid haiglad ja kliinikud on pingutanud, et teha kättesaadavaks pääsemine vaimse tervise õe juurde.

"Õde on see, kes esmase hindamise teeb ja vajadusel psühhiaatrile edasi suunab. Seal on patsiendikäsitlus 2021. aastal muutunud. Vaimse tervise murede osakaal ühiskonnas on kasvanud, mis on arusaadav, kui meil on pandeemiaolukord juba rohkem kui aasta. Sellele on haiglad reageerinud nii, et esmane kontakt on vaimse tervise õega ehk inimene ise enam väga tihti otse psühhiaatrile ei pöördu," rääkis Tähnas.