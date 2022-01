Taliban asutab enesetaputerroristidest koosneva eriüksuse

Islamiorganisatsioon Taliban teatas, et asutab enesetaputerroristidest koosneva eriüksuse, mis hakkab kuuluma uue armee koosseisu.

Talibani juhitud Afganistani kaitseministeerium teatas hiljuti, et loob uue 100 000 sõdurist koosneva armee. Hiljem teatas Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid, et armee koosseisu hakkab kuuluma ka enesetaputerroristidest koosnev eriüksus.

"Meie märtrite brigaadid on samuti osa armeest, kuid nad on eriüksused. Nad jäävad kaitseministeeriumi kontrolli alla ja neid kasutatakse erioperatsioonidel," ütles Mujahid.

Talibani kaitseminister on Muhammad Yaqoob, ta on Talibani asutaja Mohammed Omari poeg, vahendas The Times.

Talibani siseminister on Sirajuddin Haqqani, kes juhib ka kurikuulsat Haqqani võrgustiku. USA hinnangul korraldas Haqqani võrgustik eelmise Afganistani valitsuse vastu mitu enesetapurünnakut. Nende hulka kuulus 2019. aasta plahvatus Kabulis, milles hukkus 63 inimest.

Haqqani korraldas oktoobris ka surnud enesetaputerroristide sugulastele uhke peo. "Talibani islami emiraadi taastamine sai teoks tänu meie märtrite poolt valatud verele. Me ei tohi nende mälestust reeta" ütles peol Haqqani.

Talibani suurim rivaal Afganistanis on ISIS-K ehk ISIS Khorasan. ISIS-K peab Talibani liiga leebeks. ISIS-K vastutab Kabuli lennujaama vastu suunatud enesetapurünnaku eest. Rünnakus sai surma 13 USA merejalaväelast ja 170 afgaani meest, naist ja last.