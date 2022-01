Briti rahandusministri hinnangul tuleks tervishoiu rahastamiseks makse tõsta

Briti rahandusminister Rishi Sunak ütles, et tervishoiu ja sotsiaalhoolekande rahastamiseks on vajalik maksutõus, kuigi peaminister Boris Johnsoni valitsuses on teatatud lahkarvamustest selle poliitika üle.

"Rasketest otsustest on alati lihtne loobuda, kuid ma ei arva, et see on vastutustundlik asi," ütles Sunak saateklipis, kui temalt küsiti riigikindlustuse kavandatava suurendamise kohta, mille kohta Johnsoni pressiesindaja varem ütles, et sellega ei viivitata.

"Ma arvan, et inimeste prioriteedid on, et me investeeriksime NHS-i (tervishoiuteenus), investeeriksime sotsiaalhoolekandesse. Peame tagama, et neid investeeringuid rahastatakse jätkusuutlikult. Seda me teeme."

Küsimusele elukalliduse tõusu kohta vastas Sunak, et mõistab inimeste ärevust inflatsiooni pärast, kuid on olemas poliitika, mis aitab kõrgemate energiaarvetega inimesi.