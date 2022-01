WHO: ohtlikku omikroni tüve ei tohiks leebeks nimetada

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et omikroni tüve leviku tõttu on üle maailma inimesi surnud, mistõttu ei tohiks seda nimetada leebeks.

Hiljutised uuringud näitavad, et tõenäosus omikroniga nakatumisest raskelt haigeks jääda on väiksem, kui teiste koroonaviiruse tüvedega nakatudes, vahendab BBC. WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles aga, et kiire nakatunute arvu kasv on pannud paljudes riikides meditsiinisüsteemid suure surve alla.

Esmaspäeval registreeriti Ameerika Ühendriikides üle miljoni Covidi-juhtumi 24 tunni jooksul. WHO teatel on üle maailma kasvanud viiruse levik viimase nädala jooksul 71 protsendi võrra ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas 100 protsendi võrra.

"Kuigi omikron paistab olevat vähem tõsine, võrreldes deltaga, eriti neil, kes on vaktsineeritud, siis see ei tähenda, et seda võiks nimetada leebeks tüveks," ütles Tedros neljapäeval ajakirjanikele. "Nii nagu eelmised tüved, põhjustab ka omikron inimeste haiglasse sattumist ja nende surma. Uute juhtumite arv kasvab sedavõrd kiirelt sedavõrd suureks, et see koormab tervishoiusüsteeme kõikjal maailmas."

Lõuna-Aafrikas avastatud koroonaviiruse omikroni tüve peavad teadlased väga kiiresti nakkavaks ning see võib haigeks teha ka inimesi, kes on täielikult vaktsineeritud. Siiski on vaktsineerimine endiselt vajalik, et vältida raskelt haigestumist ja haiglasse sattumist.