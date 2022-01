Kohtus algab Mailis Repsi kriminaalasja eelistung

Kui esialgu pidid asjaosalised eelistungil paika panema kohtumenetluse ajakava, siis see lükkub praeguse seisuga edasi, sest kaitsjad esitasid taotluse kaitseakti esitamise tähtaja pikendamiseks ja seega ka eelistungi edasilükkamiseks.

Sellest tulenevalt pannakse ilmselt reedel paika vaid keskerakondlasest eksministri uus eelistungi aeg.

Repsi kaitsja Paul Keres on varem öelnud, et prokuratuur ei ole süüdistuse kokkupanemisel olnud kuigi objektiivne ja mitmest aspektist paistab kallutatus.

Kerese kinnitusel Reps end omastamises kindlasti süüdi ei tunnista.

"Ma väidan, et Mailis Reps ei ole üldse tekitanud kahju, see on hinnangu küsimus. Ilmselt on ta olnud üks paremaid haridusministreid, kes on Eesti haridusvaldkonda juhtinud. Seda kahju, mida talle ette heidetakse, ta kindlasti tekitanud ei ole ja kriminaalasi on ise ka püsti pandud selles mõttes väga suurte jõupingutustega, et on võetud 60-eurone asi ja siis 70-eurone asi ja siis 150-eurone asi, aga kõik need kulutused on täiesti erinevad. Need on toimunud kõik erinevatel aegadel ja erinevates olukordades," rääkis Keres raadio KUKU usutluses.

"Prokuratuur on püüdnud nad kokku traageldada kriminaalasjaks just selle kaudu, et ta ütleb, et kõik need eraldiseisvad juhtumid on kantud ühest ja samast tahtlusest. Seetõttu ongi neil õnnestunud teha see asi kriminaalasjaks, muidu need oleksid väärteoasjad," ütles Keres.

Riigiprokuratuur esitas Repsile süüdistuse omastamises ja kelmuses. Süüdistuse kohaselt kulutas Reps ministeeriumi raha isiklikuks tarbeks ligikaudu 7500 eurot.