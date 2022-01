USA ja Jaapan tugevdavad koostööd, muretsedes Hiina pärast

USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin kohtusid Jaapani välisministri Yoshimasa Hayashi ja kaitseministri Nobuo Kishiga virutaalselt. Eesmärk oli arutada omavahelise julgeolekuliidu tugevdamist ja moderniseerimist olukorras, kus mure Hiina pärast ja kasvavad pinged Taiwani pärast on toonud Jaapani julgeoleku suurema tähelepanu alla, vahendas Reuters.

Jaapani kaitseiminister Nobuo Kishi ütles, et Hiina pingutusted õõnestada reeglitel põhinevat korda esitavad sealsele piirkonnale ja rahvusvahelisele kogukonnale mitmesuguseid väljakutseid.

"Jaapan ja Ameerika Ühendriigid kinnitasid taas, et tahavad koos tegutsedes ära hoida piirkonda destabiliseerivaid tegevusi ning neile vajadusel reageerida. Leidsime ühiselt, et oluline on säilitada rahu ja stabiilsus Taiwani väinas," märkis minister avalduses.

Kahe riigi esindajad leppisid kokku ka uue uurimis- ja arenduskoostöö käivitamises, et tegeleda eesseisvate ohtudega, nagu kosmosevõimekused ja hüperhelikiirusega raketid.

Jaapani välisministeerium teatas kolmapäeval, et riigi välis- ja kaitseministrid peavad reedel 2+2 formaadis kõnelusi oma USA ametivendadega, et arutada julgeolekuprobleeme.