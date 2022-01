Soome Koonderakond kaotas toetust, kuid jätkab esikohal

Soome populaarseim erakond on mitmendat kuud Koonderakond ehk Kokoomus, selgub rahvusringhäälingu Yle tellitud värskest küsitlusest.

Koonderakonda toetab 20,6 protsenti vastanutest, kuid võrreldes detsembriga on nad toetust kaotanud 1,2 protsendi võrra.

Võrreldes eelmise küsitlusega on peaministripartei SDP ehk sotsiaaldemokraadid kerkinud teisele kohale, napilt Põlissoomlaste ette. Sotsiaaldemokraate eelistas 18,9 protsenti vastanutest, Põlissoomlasi 18,3 protsenti.

Uuringu läbi viinud Taloustutkimus Oy uuringujuht Tuomo Turja märkis, et erakondade toetus on läbi sügise olnud üsna stabiilne. "Koonderakond on ülekaalukalt kõige populaarsem erakond, teise koha eest võitlevad võrdselt SDP ja Põlissoomalsed," ütles ta Ylele.

Kui detsembris edestas Koonderakond teist kohta kolme protsendipunktiga, siis nüüd on vahe kahanenud 1,7 protsendipunktile. Turja hinnangul ei saa sellest aga veel suuri järeldusi teha, sest Koonderakonna toetus on olnud eelmisest suvest saadik 20-21 protsendi ringis.

Küsitluses on neljandal kohal Keskerakond 12,5 protsendise toetusega, mis on sama kui kuu aega tagasi. Järgnevad rohelised 10 protsendiga, Vasakliit 8 protsendiga ja Rootsi Rahvapartei (RKP) 3,8 protsendiga. Viimased kolm kõik kaotasid toetust võrreldes detsembriga.

Küsitluse tellis Yle uudistetoimetus ja selle viis läbi Taloustutkimus 1. detsembrist 4. jaanuarini. Osales 2245 inimest, neist oma eelistuse ütles 1532.