49 riiki on saanud WHO kaudu Hiina vaktsiine

Üle 180 miljoni doosi Hiina koroonavaktsiine Sinopharm ja Sinovac on saadetud 49 riiki läbi Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) algatuse COVAX.

WHO peadirektori nõunik Bruce Aylward ütles neljapäeval, et Sinopharm ja Sinovac mängivad ülisuurt rolli inimeste immuunsuse tõhustamises ja elude päästmises, vahendas Reuters.

"COVAXi kaudu oleme saatnud Sinovaci või Sinopharmi vaktsiini 49 riiki kokku üle 180 miljoni doosi, mis on ligi 20 protsenti kõigist vaktsiinidest, mis COVAXi kaudu välja saadetud," märkis Aylward.

COVAX on WHO juhitud rahvusvaheline koroonavaktsiinide programm, mille üks eesmärke on annetada vaktsiine vaesematele riikidele. Ametlikel andmetel on COVAXi kaudu saanud 144 riiki kokku 959 miljonit doosi koroonavaktsiini.

WHO on heaks kiitnud kümme koroonavaktsiini.