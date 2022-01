Politico: demokraadid ei toeta Nord Stream 2 vastaseid sanktsioone

USA demokraatliku partei senaatorid seisid pikka aega vastu Saksamaa ja Venemaa vahelise gaasitoru Nord Stream 2 projektile. Demokraadid toetasid torujuhtme vastaseid sanktsioone, väites, et projekt seab ohtu Euroopa energiajulgeoleku.

Järgmisel nädalal toimub USA ülemkojas hääletus seadusandluse suhtes, mille esitas vabariiklasest senaator Ted Cruz. Selle eesmärk oleks sundida president Joe Bidenit kehtestama Nord Stream 2 vastu sanktsioonid. Demokraadid nüüd enam Cruzi ettepanekut ei toeta.

USA president Joe Biden ei toeta Nord Stream 2 projekti. Siiski loobus USA sel aastal sanktsioonidest, et parandada suhteid Saksamaaga.

Demokraatide sõnul ei taha nad õõnestada Bideni välispoliitilist tegevust. Bideni administratsioon alustab varsti läbirääkimisi Moskvaga, mis on seotud Venemaa vägede koondumisega Ukraina piiri lähedale.

"Praegu on väga oluline, et me teeksime oma liitlastega väga tihedat koostööd. Saksamaa on üks neist olulistest liitlastest. See hääletus on väga valesti ajastatud," ütles demokraatliku partei senaator Jeanne Shaheen.

Demokraadist senaator Chris Murphy ütles, et proovib Cruzi seaduseelnõu vastu võtmist takistada. Murphy sõnul ohustab Cruzi eelnõu USA suhteid Euroopa liitlastega.

"Ühtsus on praegu hädavajalik, et võidelda Venemaa agressiivse käitumise vastu. Peame olema administratsiooniga solidaarsed. Praegu ei tohi lüüa kiilu Atlandi-üleste suhete vahele, meie lõppeesmärk on päästa Ukraina sissetungi eest," ütles Murphy.

Cruz aga kritiseerib demokraatide argumente. Vabariiklasest senaator väidab, et demokraadid tahavad ainult Bidenit poliitiliselt toetada.

"Ainus mõeldav põhjus, miks nad võivad vastu hääletada, on nende küüniline erakondlik lojaalsus, mis on nende jaoks tähtsam kui USA julgeolekuhuvid. Nad kõik hääletasid sanktsioonide poolt, kui Trump oli president. Kui Trump oleks endiselt president, siis hääletaksid demokraadid sanktsioonide kehtestamise poolt," ütles Cruz.

Ainult üks demokraatliku partei senaator ütles veebiväljaandele Politico, et toetab Nord Stream 2 vastaseid sanktsioone. "Hääletan iga pakutava sanktsioonipaketi poolt. See on õige tegu, see pole minu jaoks raske hääletus," ütles senaator Richard Blumenthal.