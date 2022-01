Soome valitsuses puudub üksmeel distantsõppe suhtes

Soome sotsiaalministeerium tegi neljapäeval ettepaneku, et koolid läheksid esmaspäeval üle distantsõppele. Mitmed ministrid seda ettepanekut ei toeta.

"Ma kardan, et järgmisel nädalal laste kooli naasmine pole turvaline," ütles reedel sotsiaalminister Krista Kiuru.

Sotsiaalministeeriumi ettepanekut arutab reedel valitsuse koroonakomisjon, vahendas Yle.

Terviseameti (THL) juht Mika Salminen peab samas oluliseks kontaktõppe jätkumist koolides isegi siis, kui viiruseolukord veelgi halveneb.

"Loomulikult kuulame sel teemal nii THL-i kui ka sotsiaalministeeirumi. THL-i hinnang on väga kaalukas. Me ei taha kehtestada lastele piiravamaid meetmeid, kui on hädavajalik," ütles reedel Soome peaminister Sanna Marin.

Haridusminister Li Andersson kaugõpet ei toeta. Distantsõpet ei toeta ka rahandusminister Annika Saarikko ja majandusminsiter Mika Lintilä, vahendas Helsingin Sanomat.

Kiuru leiab, et koroonaviiruse kiire leviku tõttu võib riigi haiglasüsteem kokku variseda. Soomes tuvastati viimase ööpäevaga umbes 10 000 koroonaviirusega nakatunut. Kiuru ütles, et juhtumite arv võib järgmiste nädalate jooksul kahekordistuda.

"See pole enam nali, oleme Uusimaa piirkonnas juba tervishoiu võimekust kaotanud," ütles Kiuru.

Soomes toimuvad jaanuaris mitmes piirkonnas ka kohalikud valimised.