Nädalavahetus toob lumelisa

Nädalavahetusel on ilm tõeliselt talvine ja sajab lund. Kesk-Eestis võib temperatuur langeda laupäeva öösel -20 kraadini.

Laupäeva öö tuleb pilves selgimistega ning vastu hommikut jõuab saartele lumesadu, mis edasi mandrile liigub. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on -10 kuni -15, paiguti -20, saartel ja läänerannikul -2 kuni -8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine, kuid Kirde-Eestis võib olla ka selgimisi. Lääne-Eesti saartel ja mandri lõunaservas sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eesti saartel 0 kuni -3, mandri lääne- ja lõunaosas -2 kuni -7, Põhja-Eestis -8 kuni -13 ja Virumaal on kõige külmem, kuni -17° kraadi.

Päeval laieneb lumesadu mandri lääneosast vaikselt ida poole. Kohati tuiskab ning saartel tuleb sekka ka lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Virumaal kuni -12 kraadi, kuid teises äärmuses on Lääne-Eesti saared, kus temperatuur tõuseb kuni +1 kraadini.

Ka pühapäev algab lumiselt, aga pärastlõunast sätib sadu juba minekule. Uus nädal algab kõrgrõhuharja toel rahulikult ja olulist sadu ooda ei ole. Õhk püsib enamasti miinuspoolel, kuid kolmapäeval läheb soojemaks ning keskmised tõusevad 0 lähistele.