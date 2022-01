Suusatreenerid annavad järgmisel nädalal ligi 100 tasuta tundi

Uuest nädalast kutsub Eesti Suusaliit oma 100. sünnipäeva puhul ühistrennidesse, kus treenerid üle Eesti aitavad suusatamist meelde tuletada või ka täiesti esimest korda õppida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ainsad, mida suusatreener Vahur Teppan esimest korda suuskadel olijatele ette näitab, on laskumisasend ning kuidas saada pärast kukkumist püsti.

"Peamine viga on, et inimesed püüavad keppidega püsti saada. Ei, minge põlvedele, astuge suusale ja oledki püsti," kirjeldas ta.

"Loomulikult maailmameistriks te kahe korraga ei jõua, aga kahe-kolme korraga niimoodi, et sa end mugavalt tunned, sa suuskadega pidurdad, saad mäest üles, selle saab kindlasti selgeks," rääkis Teppan.

"On hästi palju neid, kes on 30-40 aastat tagasi sõitnud või kunagi kooli ajal ja on lihtsalt ära unustanud selle. Kas on tööd palju või on lapsed üles kasvatada," lisas ta.

Reedel olid suusamatkale tulnud kolleegide punt Nõo Lihatööstusest.

"Ma ei saa öelda, et suusatan esimest korda, aga see on mu kolmas kord. Ma olen suuskadel algaja. Ma olen elevil, aga natuke kardan ka. Aga ma arvan, et saab lõbus olema," rääkis Riiast tulnud Gundega.

"See on väga mõnus, kõik tegevused tuleb endale mõnusaks teha. Ei ole vaja üldse mõelda, et see on sport ja sinna kuuluvad ainult sportlikud inimesed. Lihtsalt tule ja liigu," ütles algaja suusataja Pille.

Esmaspäevast järgmise nädala lõpuni toimuvate tasuta suusatundide kohta saab infot suusaliidu kodulehelt.