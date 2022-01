Leedu maksis CIA salavanglas hoitud palestiinlasele 100 000 eurot

Kompensatsiooni väljamaksmise Saudi Araabias elanud palestiinlasele Abu Zubaydah'le reede õhtul avalikustanud Leedu rahvusringhääling LRT tugines oma teates Leedu justiitsministeeriumi andmetele, vahendas Deutsche Welle.

Informatsiooni Leedus asuvast CIA salavanglast avalikustas esimesena 2009. aastal meediakanal ABC News, mille väitel tõi USA Vilniuse lähistel Antaviliais asuvasse Leedu eriüksuse treeningbaasi mitu 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes kahtlustatavat.

USA senati 2014. aasta raporti kohaselt tegutses Site Violet-i nimega tähistatud salavangla aastatel 2005-2006. Ehkki raportis otsesõnu Leedut ei mainita, usuvad inimõigusorganisatsioonid, et tegemist on Antaviliais asuva objektiga.

2009. aasta meediateate põhjal algatas ka Leedu seim oma uurimise ning peaprokuröri büroo käivitas kohtueelse uurimise. Kuid 2011. aastal see suleti teatega, et baasi ei kasutatud vanglana, kuid selle tegelik otstarve jäeti riigisaladusele viidates avalikustamata. Leedu valitsus on eitanud, et CIA oleks Antaviliai baasi kasutanud inimeste kinnipidamiseks. Valitsus kinnitas, et baasi kasutati luuretegevuseks ning salajased USA lennud tõid sinna sidetehnikat, mitte inimesi.

2018. aastal andis Euroopa Inimõiguste Kohus Leedu vastu kaebuse esitanud Zubaydah'le, kes väitis, et teda hoiti Leedus kinni, õiguse ning käskis maksta talle 100 000 eurot ja 30 000 tema advokaadile.

LRT andmeil tegi justiitsministeerium 21. detsembril 2021 ülekande kohtu otsuses määratud arvetele. "Saime 4. jaanuaril kinnituse, et raha on kohale jõudnud ning samal päeval informeerisime sellest Euroopa Nõukogu ministrite komiteed, mis valvab EIK otsuste täitmise üle," öeldi Leedu justiitsministeeriumist LRT-le.

Antaviliai baas pandi oksjonile

LRT kirjutab ka sellest, et Leedu sisejulgeoleku amet VSD on pannud Antaviliai baasi müüki.

VSD kasutas seda kuni detsembrini oma treeningbaasina, kuid nüüd anti see üle Turto Bankasele, mis juhib riigivara müüvat fondi.

Müüki pandud ühe hektari suurusel kinnistul asub ligi 1000-ruutmetrine hoone.

Oksjoni kuupäeva ei ole veel paika pandud. Selle tulusid kavatsetakse kasutada VSD-le uue hoone rajamiseks.