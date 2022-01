Saksa terviseminister: peame olema valmis kiiresti uusi vaktsiine tootma

Saksamaa peab üle vaatama oma Covidi vastase vaktsineerimise strateegia, et saada hakkama omikroni tüvega ja olema valmis surmavamate koroonaviiruse tüvede tekkeks, ütles minister Karl Lauterbach.

"Kui tekib tüvi, mis on sama nakkav nagu omikron, aga palju surmavam, siis me peaksime olema võimelised väga kiiresti välja töötama ja tootma uut vaktsiini," ütles Lauterbach Welt am Sonntagile antud intervjuus.

Saksamaa valitsus kavandab luua uue vaktsineerimise süsteemi, millega tagatakse vaktsiinidooside kiire hankimine ja süstimine igal ajahetkel, et uuteks ja väga tõsisteks puhanguteks valmis olla, lisas Lauterbach.

"Me ei saa olla naiivsed ja eeldada, et pandeemia lõppeb varsti. See ei ole läbi," ütles Lauterbach.

Saksmaa sulges mitmes liidumaas suured vaktsineerimiskeskused, kui vaktsineerida soovijate arv vähenes, kuid nüüdseks on see taas kiiresti suurenenud.

Rober Kochi instituudi andmetel on 44 protsenti uutest nakatumisjuhtudest omikroni tüvega.

Liidukantsler Olef Scholz ja kohalikud võimud karmistasid reedel piiranguid restoranidele ja baaridele, et suunata rohkem inimesi tõhustusdoosi tegema.