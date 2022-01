Pühapäeval läheb soojemaks, võib sadada lörtsi

Ööl vastu pühapäeva sajab mitmel pool lund, Lääne-Eesti saartel ka lörtsi ning on jäiteoht. Tuul puhub lõunast 3 kuni 10, Liivi lahe piirkonnas iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi, saartel aga soojem.

Hommikul sajab paiguti lund ning saarte rannikul lörtsi. Puhub rahulik lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Päeval on pilves, kuid mõnel pool lühiajaliste selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ja on jäiteoht. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis, Liivi lahe piirkonnas lõuna- ja edelatuul 5 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul paiguti +1 kraadi.

Uue nädala alguses on enamasti vahelduv pilvisus ja suuremat sadu oodata ei ole. Kolmapäeva öösel jõuab suurem sajuala Eestini, sadu algab lumega, kuid soojema õhumassi saabudes läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Nagu näha, siis külmem on esmaspäeval ja teisipäeval, kuid pärast seda tõuseb termomeetrinäit plusspoolele, mis omakorda tähendab sombust ilma.