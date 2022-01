Teedel püsib suur libeduseoht

Pühapäeva pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed Kesk-Eestis sõidujälgede vahel lumesaju tõttu soolalumesegused, mujal valdavalt soolamärjad.

Keerulisemad võivad sõiduolud olla kõrvalmaanteedel, mille hooldustsükli aeg on pikem võrreldes suuremete teedega.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma ja on jäiteoht. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel võib tulla sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on õhtul 0 kraadi lähedal, öösel langeb kohati kuni -7 kraadini. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ja teedel on suur libeduseoht.

Transpordiamet kutsub autojuhte eriti suurele ettevaatlikkusele muutlike ilmaolude korral, sest ka lühikese vahemaa jooksul võivad teeolud oluliselt erineda.

Liiklejad saavad edastada infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot saab vaadata http://tarktee.ee.