Võru linn ootab vallalt panust uue lasteaia ehitamisse

Võru linnavalitsus korraldas petitsiooni, mille abil soovitakse koguda toetust ideele, et Võru linna uue lasteaia ehitamist võiks toetada ka Võru vald, sest just naabervalla paljude elanike lapsed käivad linnas lasteaias.

Võru linna rajatava uue energiatõhusa lasteaia rajamisel on esile kerkinud probleem, mis on kitsaskoht ka teistes maakonnakeskustes - kooli- ja lasteaiakoha pearaha, mida omavalitsused teises piirkonnas käivate laste eest tasuvad, ei kata hoonete ehitusele ega remondile vajaminevaid kulutusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii Võru koolides kui ka lasteaedades käib 202 last rohkem väljastpoolt linna kui linn ise maksab teistes omavalitsustes õppivate ja lasteaias käivate laste eest.

"Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on selline probleem, et pearahas, mida omavalitsused, kes panevad teise omavalitsusse oma lapsi, läheb küll pearaha kaasa, aga selles pearahas ei ole kinnisvara komponenti. See tähendab nendele keskusomavalitsustele, et aastate jooksul koguneb tuluvõlg ehk sisuliselt jääb meil 202 lapse pealt saamata see tulu, millega siis rajada, remontida lasteaedu ja koole," rääkis Võru linnapea Anti Allas.

Võru vallas on seitse lasteaeda, kus käivad ka Võru linna elanike lapsed. Kuidas ja kui palju kaks kõrvuti asuvat omavalitsust teineteise ehitusprojektidesse panustavad, seda otsustatakse läbirääkimistelaua taga.

"Meil lähiaastatel on plaanis ka ehitada uus lasteaed Sõmerpallu, ka maksumusega umbes kolm pool miljonit. Lisaks on meil Puiga kooli lasteaia juurdeehitus, kus on samuti umbes kolmemiljoniline investeering. Need on meie, Võru valla suuremad objektid. Aga kuna see petitsioon on ikka suunatud volikogu liikmetele, eks siis ole näha, mis, kuidas volikogu otsustab. Kas siis jätab kõrvale omad objektid, mis on varasemalt planeeritud ja panustab linna lasteaeda, eks siis aeg näitab," kommenteeris Võru vallavanem Kalmer Puusepp.