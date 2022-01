Esmaspäeval lumesadu harveneb ja temperatuur langeb

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel võib tulla sekka ka lörtsi. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub kirdesse ning ulatub 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -7 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on kohati vähese lumega. Kirdetuul ulatub 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur püsib -1 ja -7 kaadi vahel.

Päev on pilves selgimistega ning mõnel pool kerge lumega. Tuul puhub kirdest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, pärastlõuna toob kaasa kiirema õhutemperatuuri languse.

Teisipäeval läheb ilm kuivemaks ja külmemaks. Öine õhutemperatuur langeb -10 kuni -15, pikemate selgimiste korral -18 kraadini, Eesti lääneservas on õhk pehmem. Päev on kõikjal paar kraadi soojem, pärastlõunal külmeneb õhk kiiresti just sisealadel.

Kolmapäeval saabub läänest niiskem ja soojem õhumass, enne seda langeb aga öösel õhutemperatuur Ida-Eestis -20 kraadist madalamale. Mandri lääneosas on külma 12 kuni 15 kraadi. Saartel, kus on õhk pehmem, hakkab pärast keskööd sadama lund ning tugevneva tuule tõttu ka tuiskama. Hommikul levib sadu edasi üle mandri itta. Saartel tuleb siis juba lörtsi ja vihma ning õhutemperatuur tõuseb plusspoolele. Keskpäevaks vallutavad plusskraadid valdava Lääne-Eestist, itta jõuab soe õhk õhtuks. Jäiteoht tõuseb väga kõrgeks.

Neljapäeval sajab Eestis sooja õhumassi all aeg-ajalt vihma, sekka lörtsi. Reede päeval läheb põhja poolt külmemaks ning sadu taas valgemaks. Tuul on mõlemal päeval tugev ning libedus teedel suur.