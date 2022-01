Amet soovitab pikast järjekorrast pääsemiseks tulla sõidueksamile talvel

Meedias on mitmel korral kirjutatud pikkadest järjekordadest sõidueksamile pääsemisel: kes on pidanud ootama kaks, kes kolm kuud. Esimese koroona-aasta alguses eriolukorra tõttu ära jäänud 4000 eksamit võeti kohe järgneval suvel vastu ja sellest järjekord pikemaks ei läinud, kinnitab amet.

Transpordiameti maismaasõidukite juhtimisõiguse üksuse juhataja Risto Kasemäe sõnul muutub olukord riiklikule sõidueksamile registratuuris kogu aeg ning kui näiteks e-teeninduses pidevalt vabade aegade olemasolu kontrollida, on võimalik minna eksamit sooritama ka juba järgmisel nädalal.

"Praegu, kui me vaatame, mis vabad ajad e-teeninduses on, siis üksikuid vabasid aegu on ka järgmiseks nädalaks Tallinnas. Ajad tekivad ja kaovad, meil on e-teeninduses saadaval suur ports aegasid, eriti just B-kategoorial ," rääkis Kasemäe. Tema sõnul inimesed broneerivad eksamiaja ja siis loobuvad sellest: "Kes jääb haigeks, kellel töö- või koolielu ei võimalda eksamile tulla. See on selline elav süsteem."

Seetõttu paneb transpordiameti südamele, et eksamiaeg tühistataks kohe, kui on selge, et sinna minna ei saa. See vabastaks aja mõnele teisele soovijale. Möödunud aastal ei ilmunud eksamile kohale üle 800 eksaminandi.

Kasemäe julgustab eksami ootajaid registreerima ka talvistele aegadele.

"Kummalisel kombel ei taheta talvel meie juurde tulla, praegu näeme väiksemat huvi meie vastu. Kutsuks inimesi üles, kellel on mingil põhjusel eksam tegemata, sagedamini meie e-teenindust külastama. Nüüd, talvel on võimalus tunduvalt kiiremini eksamile pääseda kui kevadel ja suvel," rääki transpordiameti esindaja.

Pikkade oote-aegadega seoses on räägitud ka eksamineerijate vähesusest. Riiklikke eksamineerijaid on transpordiametis tööl 40, ütleb Kasemäe. Seda on viie võrra enam kui umbes aasta tagasi: "Meil on hetkel Tallinnas tosina jagu inimesi, aga saime natuke ressurssi juurde. Paar inimest ootab atesteerimist. Räägime 15 inimesest Tallinnas ja üle Eesti kokku on 40 eksamieerijat. Paar aastat tagasi tõime kolm-neli Saue eksamineerijat Tallinnasse ja nüüd hiljuti saime veel kaks kohta. Praegu on optimaalne arv."