Elektri börsihind tõuseb esmaspäeval 249 eurole

Elektri börsihind elektribörsil Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõuseb esmaspäeval 248,71 eurole megavatt-tunnist. Pühapäeval oli see 145,82 euro tasemel.

Esmaspäeval on kõrgeim hind kella 18-19 vahel õhtul, mil megavatt-tunni eest tuleb maksta 315,47 eurot.

Kõrge on elektri hind ka hommikul kella 9-10 vahel, mil tuleb maksta 313,92 ning kella 10-11 vahel, mil tuleb maksta 315,00 eurot megavatt-tunni eest.

Üle 300 euro on elektri hind esmaspäeval üheksal tunnil.

Soodsaim oli elekter möödunud ööl kella kolme ja nelja vahel, kui see oli 133,81 eurot megavatt-tunnist.

Möödunud sügisel ja talvel on elektri börsihind teinud mitmeid hinnarekordeid. Viimane rekordhind pärineb 7. detsembrist, mil see küündis 469,03 euroni megavatt-tunni kohta. Kõrgeim tunnihinna rekord jäi samuti 7. detsembrile, kui see kerkis hommikul tunniks 1000 euro ja seitsme sendini.