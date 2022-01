Elektri teisipäevane börsihind langeb 194,7 eurole megavatt-tunnist

Esmaspäeval oli hind 248,71 eurot megavatt-tunniks.

Suurema osa teisipäevast ehk hommikul kella kaheksast õhtul kella üheksani püsib hind 221 euro juures megavatt-tunnist. Päeval vaid kell 12-13 on hind 216,98 eurot.

Kõige odavam on elekter börsil kella neljast viieni, kui megavatt-tunni hind on 139,97 eurot.

Soomes on päeva keskmine Eestist veidi odavam, jäädes 162,77 euro juurde megavatt-tunnist. Lätis ja Leedus on see aga kallim, vastavalt 211,23 ja 244,89 eurot megavatt-tunni kohta.