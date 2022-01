Parteide kohalike valimiste kulud jäid 400 000 ja 1,3 miljoni vahele

Reformierakonna kohalike valimiste kampaania läks peasekretäri sõnul maksma ligikaudu 1,3 miljonit eurot. Riigikogu valimisteks alustas Reformierakond ettevalmistust eelmise aasta lõpust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Reklaampindade broneeringud, tegevusplaan, ajakava. Tuleb siin programmitoimkond kokku kutsuda, et ideekorjet teha ja samuti tuleb mõelda valimisnimekirja peale," ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo.

Keskerakonnal kulus kohalikeks valimisteks umbes 900 000 eurot ning peasekretär Andre Hanimägi ütles, et suure osa panustasid kandidaadid. Riigikogu valimiste kampaania suurus on Keskerakonna jaoks esialgu küsimärk.

"Eelkõige on need küsimärgid seotud riigikohtu otsusega, mis on seotud Midfieldi ja Keskerakonna vaidlusega 2009-2015 reklaamkampaaniate eest. Seal on üleval väga suur summa," ütles Hanimägi.

Isamaal kulus omavalitsuste valimistele 840 000 eurot. Peasekretär Priit Sibul ütleb, et erakonnad on riigikogu valimiskampaaniaga alustanud.

"Valimiskampaania on mingis mõttes juba alanud. Märtsis 2023. aastal on valimised ja kogu see periood meid ees ootab ja järjest kasvava intensiivsusega," lausus Sibul.

EKRE kohalike omavalitsuste valimiste kampaania läks erakonna teatel maksma pool miljonit eurot.

Eesti 200 kulus eelmise aasta tegevuseks veidi alla poole miljoni ning suurem osa valimistele. Parlamendivalimisteks massiivset kampaaniat ei planeerita.

"Ma usun, et kohalike omavalitsuse valimised õpetasid meile, et saab ka tegelikult päris mõistliku eelarvega oma sõnumi valijateni viia," ütles Eesti 200 juhatuse liige Pirkko Konsa.

Sotsiaaldemokraatidel kulus kohalikeks valimisteks umbes 400 000 eurot. Riigikogu valimisteks hakkavad peasekretär Rannar Vassiljevi sõnul sotsid tõsisemalt valmistuma siis, kui uus esimees on valitud.

"Tänane finantsseis lubab küll seda, et järgmisteks riigikogu valimisteks on meil selline baas loodud, et teha suurem kampaania kui kohalikel valimistel," märkis Vassiljev.

Esmaspäeval pidid erakonnad esitama erakondade rahastamise jäelevalve komisjonile (ERJK) neljanda kvartali aruanded.