Põhja-Korea korraldas taas eeldatavalt raketikatsetuse

Põhja-Korea katsetas ilmselt ballistilist raketti teist korda nädala jooksul. Katsetuse registreeris kell 7:27 (22:27 GMT) kohaliku aja järgi Lõuna-Korea.

Eriistungile kogunenud Lõuna-Korea riiklik julgeolekunõukogu avaldas eriistungil sügavat kahetsust, et katsetus toimus ajal, mil regionaal stabiilsus on äärmiselt tähtis. "Kutsume Põhja-Koread kiiresti vastama rahvusvahelise kogukonna ootustele rahuks ja stabiilsuseks Korea poolsaarel ning nõustuma jätkama dialoogi ja koostööd," teatas Lõuna-Korea presidendi kantselei.

Lõuna-Korea sõjaväe andmeil tulistati rakett välja Põhja-Korea sisemaalt idaranniku suunas ookeani poole.

Esialgsel hinnangul liikus rakett enam kui 700 kilomeetri kaugusele ja maksimum kõrgusel 60 kilomeetrit. Raketi kiirus oli 10 korda suurem helikiirusest (12 348 km/h), seisis Lõuna-Korea sõjaväe peastaabi avalduses.

"Meie hindame, et see on kõrgema tasemega rakett kui see, mille Põhja-Korea lasi välja 5. jaanuaril, kuigi Lõuna-Korea ja USA luureametnikud teevad praegu detailsemat analüüsi," ütles peastaap.

Jaapani kaitseministeeriumi teatas, et kui mürsk järgis normaalset trajektoori, siis lendas see vähem kui 700 kilomeetrit.

Kolmapäeval katsetas Põhja-Korea enda väitel hüpersoonilist raketti, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Jaapani peaminister Fumio Kishida avaldas kahetsust, et Põhja-Korea jätkab rakettide tulistamisega. Ta märkis, et ÜRO lõpetas äsja arutelu, kuidas reageerida eelmise nädala katsetusele.

USA, Prantsusmaa, Iirimaa, Jaapan, Suurbritannia ja Albaania tegid ühisavalduse eelmise raketikatsetuse kohta. "Need sammud suurendavad valearvestuse ja eskalatsiooni riski ning ohustavad regionaalset stabiilsust. Põhja-Korea militaarinvesteeringud tulevad rahva heaolu arvelt," ütles USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield.

Kuigi ÜRO Julgeolekunõukogu on kehtestanud sanktsioonid Põhja-Koreale raketikatsetuste eest, näevad Hiina ja Venemaa vaeva, et piiranguid leevendada.