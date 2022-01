Otse kell 10: EKRE esitatud koroonatestieelnõu arutelu riigikogus

Riigikogus on teisipäeval esimesel lugemisel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni algatatud eelnõu, mille eesmärk on, et taas aktsepteeritaks avalikus kohas nakkusohutuse tõendina negatiivset koroonatesti. Kell 10 algavat istungit saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.