Läti võimud pidasid kinni Venemaa heaks luuramises kahtlustatavad

Läti julgeolekuteenistus (VDD) pidas koostöös sõjaväeluurega (MIDD) kinni kaks inimest, keda kahtlustatakse Venemaa heaks luuramises. VDD teatas esmaspäeval, et kaks vahistatud inimest jagasid Vene luurega Läti riigikaitsega seotud konfidentsiaalset informatsiooni.

"Vastuluureoperatsioon oli VDD ja MIDD tiheda koostöö tulemus, sellega vältisime nende inimeste edasist tegevust Läti riigi vastu," ütles VDD juht Normunds Mežviets.

Kahtlustatavate kinnipidamine toimus eelmisel aastal kahe kriminaalmenetluse raames. VDD väidab, et nende kasutuses on andmed, mis näitavad, et kahtlusalused kohtusid Venemaal sealsete luurajatega, vahendas LSM.

Üks kahtlusalune edastas Venemaa sõjaväeluurele andmeid, mis olid seotud Läti riigikaitsega. Samuti jagas kahtlusalune andmeid ka NATO vägede tegevusest Läti territooriumil. Teine kahtlusalune edastas Venemaa sõjaväeluurele olulist informatsiooni.

Edasise uurimise huvides VDD praegu rohkem informatsiooni ei jaga.