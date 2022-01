Kuulus Vene kirjanik Šenderovitš põgenes välismaale

"Minu lahkumine on täpselt see, mida Kreml on vihjanud viimase 20 aasta jooksul. See on seotud minu vastu suunatud lõputu ja demonstratiivse kuritegevusega," kirjutas Šenderovitši sotsiaalmeedias.

Viimase aasta jooksul on Venemaalt põgenenud hulk venelasi. Nende seas on ka vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi toetajad.

Šenderovitš kanti välisagentide nimekirja eelmisel aastal. Võimud proovivad selle käigus vaigistada Kremli kriitikuid. Välisagent on nõukogudeaegse varjundiga negatiivne sildistamine, kus inimesed seisavad silmitsi raskete bürokraatlike nõuetega.

Kremli teatel on seda sildistamist vaja, et kaitsta riiki pahatahtliku välismõju eest.

Šenderovitš on Kremliga tüli juba hulk aastaid. Sajandivahetusel oli eetris Šenderovitši satiirline saade "Nukud", kus pilati Vene poliitikuid ja oligarhe. Saade võeti eetrist maha 2002. aastal.

Šenderovitši sõnul on ta aastate jooksul silmitsi seisnud laimu, eraelu puutumatuse rikkumisega ja isegi tapmisähvardustega.

Eelmisel aastal kaebas Šenderovitši kohtusse Vene oligarh Jevgeni Prigožin. Prigožin vaidlustas Šenderovitši väite, et ta on palgasõdurite firma Wagner sponsor. Šenderovitš pidi oma Wagneri kommentaaride tõttu maksma 1330 dollarit.

30. destembril teatas Prigožini firma Konkord, et esitas hagi Šenderovitš suhtes. Šenderovitši võis seetõttu oodata kuni viieaastane vanglakaristus, vahendas Reuters.

Šenderovitš sai juba 1992. aastal Venemaa Kirjanike Liidu liikmeks. Ta on kirjutanud üle 20 raamatu, enamik neist on satiirilise sisuga.