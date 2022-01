WHO: üle 50 protsendi eurooplastest nakatub omikroni variandiga

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval, et järgmise 6-8 nädala jooksul nakatub üle poole Euroopa elanikkonnast koroonaviiruse omikroni variandiga.

Euroopas registreeriti 2022. aasta esimesel nädalal enam kui seitse miljonit uut koroonajuhtumit.

"Sellise tempo juures prognoosib tervisemõõdikute instituut, et järgmise 6-8 nädala jooksul nakatub omikroni variandiga üle 50 protsendi Euroopa elanikkonnast," ütles WHO Euroopa piirkonna juht Hans Kluge.

Lõuna-Aafrikas avastatud koroonaviiruse omikroni tüve peavad teadlased väga kiiresti nakkavaks ning see võib haigeks teha ka inimesi, kes on täielikult vaktsineeritud. Siiski on vaktsineerimine endiselt vajalik, et vältida raskelt haigestumist ja haiglasse sattumist.

Hiljutised uuringud näitavad, et omikroni variant on leebem kui delta tüvi. Teadlased siiski hoiatavad, et omikroni tüve kiire levik võib tervishoiuteenused üle koormata.