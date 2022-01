Narva tööstusettevõtte juht: elektrihinna tõus ei mõjuta tootmist kuidagi

Soome kapitalil põhinev metallitöötlusettevõte Fortaco on pea 600 töötajaga üks Narva suurimaid tööandjaid. Tootmine on energiamahukas, umbes 70 protsenti töid on seotud keevitamisega.

Kuni aasta lõpuni oli ettevõttel fikseeritud hinnaga leping, uuest aastast kerkis elektri hind kolm korda. Kui hinnatõus ei peatu, toob see ettevõttele kuni miljon eurot lisakulu aastas. Teisalt on Fortacol tööd kuhjaga ja tellimuste hulk aina kasvab.

"Hinnatõus ei mõjuta meie tootmist kuidagi. Me liigume tõusujoones, tootmise maht kasvab, nõudlus on turul väga suur. Investeerisime palju energiasäästlikesse seadmetesse, see aitab meil mingil moel elektrikulu optimeerida. Lisaks peame läbirääkimisi tellijatega hinnatõusu suhtes. Kui suur nõudlus meie toodetele säilib, siis peame normaalselt vastu," lausus Fortaco Estonia juhatuse liige Larissa Šabunova.

Enamik Narva tööstuspargis tegutseva ettevõtte Waldchnep toodangust läheb samuti välismaale. 140 töötajaga Waldchnep valmistab küll elektrimootoreid, kuid tootmiseks kulutatakse elektrit vähe, seepärast kaks korda kerkinud elektriarved ettevõttele muret ei valmista.

"Kunagi me juba varakult olime arvestanud sellega, et need asjad võivad nii minna ja me ei tekita endale sellest täna stressi. Me peame sellest üle saama, arved ära maksma ja eluga edasi minema, lootuses, et tulevikus on need asjad normaalsemad. Aga suvel ilmselgelt peaksid kõik elektrihinnad minema alla," ütles Waldchnepi juhatuse liige Aare Pihelgas.

Nii Fortaco kui Waldchnep on tellimuste najal tootmismahtu kasvatanud ja töötajaid juurde võtnud.