Inflatsioon ja kõrged elektrihinnad mõjutavad ka raamatute ja muude trükiste hindu

Osaliselt põhjustab hinnakasvu toorme kallinemine ehk probleemid puidu- ja paberitootmisel. Raamatute hinnad on kerkinud alates novmebrist ja Kirjastuste liidu hinnangul võivad hinnad tõusta veelgi. Küll aga on endiselt soodne kultuuriperioodika. Sihtasutuse Kultuurileht juht Toomas Väljataga ütles, et hinnad kinnitati varasemate hangetega suvel.