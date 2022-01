Biden nõuab "pöördepunkti" valimisseadustes

Kõne eesmärk oli puhuda elu sisse võitlusele föderaalsete hääletusseaduste vastuvõtmise nimel.

"Meie demokraatia kaitsmiseks toetan ma senati reeglite muutmist, olenemata sellest, millisel viisil neid on vaja muuta, et vältida senaatorite vähemust blokeerimast valimisõigusi," ütles president teisipäeval Georgias.

Hääletusreformi pooldajad on väljendanud pettumust, et Valge Maja pole varem tegutsenud.

Poliitikanalüütikud väidavad, et demokraadid võivad novembris toimuvatel vahevalimistel kaotada kontrolli Kongressi üle.

Biden ei nõua filibusteri täielikku kõrvaldamist, vaid taotleb muudatusi, mis on suunatud konkreetselt hääleõigust käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisele.

Senatis on sada liiget. Filibuster tähendab, et enamik seaduseelnõusid peab saavutama 60 hääle künnise, et kongressi ülemkojas vastu võtta.

See oli Bideni seni kõige otsesem palve senatile reegleid muuta. Demokraatidel pole praegu selleks piisavalt hääli.