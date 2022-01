Quebec kehtestab vaktsineerimata inimestele tervisemaksu

Quebec peaminister Francois Legault ütles pressikonverentsil, et inimesed, kes pole saanud esimest vaktsiiniannust, peavad andma "panuse".

"Ma arvan, et praegu on küsimus õigluses selle 90% elanikkonna shtes, kes on toonud ohverdusi," ütles Legault. "Ma arvan, et oleme neile sellise meetme võlgu."

Maksu suurust ei ole veel otsustatud, kuid see on "märkimisväärne", ütles ta.

Quebec, kus on Kanadas kõige rohkem Covidiga seotud surmajuhtumeid, on praegu hädas nakatumisjuhtude arvu kasvuga.

Föderaalandmetel oli veidi üle 85% Quebeci elanikest 1. jaanuariks saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

Kanadas kehtib koroonaviiruse tõttu liikumiskeeld kella 22.00-05.00.

Vaktsineerimata inimestel on keelatud käia mitteelutähtsates poodides, ka näiteks neis, mis müüvad kanepit või alkoholi.

Quebec teatas teisipäeval 8710 uuest juhtumist. Provintsi suurima linna Montreali haiglate võimsus on peaaegu 100% lähedal ja on hakatud piirama Covidiga mitteseotud ravi.

Quebec pole siiski ainus piirkond maailmas, kus määratakse rahaline karistus neile, kes ei süsti. Alates selle kuu lõpust peavad üle 60-aastased kreeklased maksma 100 eurot trahvi iga kuu eest, mil nad jäävad vaktsineerimata. Singapur nõuab, et vaktsineerimata Covidi patsiendid maksaksid oma raviarved ise.