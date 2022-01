Itaalia kirik mõistab hukka natsilipu kasutamise kiriklikul matusel

Rooma katoliku peapiiskopkond ütles oma avalduses, et Rooma kesklinna naabruses asuva Püha Lucy koguduse preestritel, sealhulgas sellel, kes juhatas matusetseremooniat, polnud aimugi, mis väljaspool kirikut toimub.

Itaalia uudisteportaal Open avaldas fotod ja video, millel on näha paremäärmusliku rühmituse Forza Nuova endise liikme Alessia Augello kirst, mis oli kaetud lipuga.

Piiskopkonna avalduses nimetati lippu "õudseks sümboliks, mida ei saa kristlusega ühitada" ja öeldakse, et see on solvav näide usuteenistuse "ideoloogilisest ärakasutamisest".

Avalduses tsiteeriti koguduse preestrit Alessandro Zenobbit, kes distantseerib ennast ja kirikut "igast väljaspool kirikut kasutatud sõnast, žestist ja sümbolist, mis omistatakse äärmuslikele ideoloogiatele, mis on kaugel Kristuse evangeeliumi sõnumist".

"On vastuvõetamatu, et haakristiga lippu võib tänapäevalgi avalikult näidata, eriti linnas, kus natsid ja nende fašistlikud kaastöötajad küüditasid oma juute," seisis Rooma juudikogukonna avalduses.

Üsna samasugune juhtum leidis aset eelmise aasta märtsis ühe teise Rooma kiriku juures.

Politsei teatas, et uurib juhtunut kui võimalikku vihakuritegu.