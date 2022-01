Macron: võltsuudiseid levitavad inimesed tuleks vastutusele võtta

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et internetis võltsuudiseid levitavad inimesed tuleks vastutusele võtta ja võimaluse korral kohtu ette tuua. See probleem muutub veelgi olulisemaks enne aprillis toimuvaid presidendivalimisi.

Macron hoiatas teisipäeval Pariisis peetud kõnes ohu eest demokraatiale, mida põhjustavad veebis leviv desinformatsioon ja võltsuudised. Ta soovitas, et uued seadused peaksid võimaldama Internetiplatvormidel tähelepanu pälvivaid inimesi Prantsusmaal vastutusele võtta.

"Sama peab kehtima välismeedia puhul, millel on õigus Prantsusmaa territooriumil uudiseid levitada," lisas Macron. Prantsusmaa valitsus lõi eelmisel aastal agentuuri välismaise desinformatsiooni ja võltsuudiste vastu võitlemiseks.

Macron hoiatas ka, et Lääne demokraatiad ei ole praegu piisavalt tugevad, et astuda vastu "välismaiste autoritaarsete režiimide poolt rahastatud propagandalevitajatega, kes ei järgi vastutuse protseduure ega ajakirjanduseetikat".

2017. aastal seisis Macron presidendivalimiste kampaania ajal silmitsi häkkimise ja ulatusliku dokumendilekkega.

Macron pidas kõne pärast seda, kui ta sai oktoobris raporti võltsuudiste võimalike tagajärgede kohta, sealhulgas eelmise aasta 6. jaanuari rahutuste kohta USA Kapitooliumis.

Raportis esitati rida soovitusi. Näiteks panna lapsed mõtlema, hindama ja seadma kahtluse alla sotsiaalmeedias nähtut.

Raporti koostanud komisjoni juht sotsioloog Gérald Bronner ütles, et kõik sammud peavad olema tasakaalus vajadusega säilitada sõnavabadus.

"Seepärast ei ole meie soovitused mõeldud uudistega seotud probleemide likvideerimiseks," ütles ta. "Kuid (need on mõeldud) piirama demokraatlikku elu kahjustava sisu levikut, tõkestama pahatahtlikku käitumist ja karistama ebaseaduslikke tegevusi."

Ühiskonnateaduste uurija Laurent Cordonier ütles, et "väikesel arvul võltsitud, eksitavatel uudistel võivad olla tõsised tagajärjed" ja need võivad teatud rühmitusi radikaliseerida. "Seda nägime näiteks sündmuste puhul USA Kapitooliumis," lisas ta.