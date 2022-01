Norstati uuring: Reformierakonna toetuse tõus peatus, EKRE-l kasvas

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 25,7 protsenti, EKRE-t 21,6 protsenti ja Keskerakonda 20,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus jäi samale tasemele võrreldes eelmise nädalaga ning seega on praeguseks peatunud peaministripartei detsembri algusest kestnud tõusutrend. Enim muutus nädalaga teisel kohal oleva EKRE toetus, mis tõusis 1 protsendipunkti võrra. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (15,3 protsenti, Isamaa (7,2 protsenti ) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,2 protsenti ). Isamaa toetus on viimase kolme nädala jooksul langenud 1,1 protsendipunkti võrra ning on nüüd võrdne SDE toetusega.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. detsembrist 10. jaanuarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46 protsenti ja opositsioonierakondi 36 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad uuringu läbiviijad viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,35 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-0,8 protsenti.

Norstati küsitlusele vastas nelja nädala jooksul kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Küsitlused viidi läbi kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.