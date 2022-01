Rootsis puudub konsensus pandeemiaga toimetulekuks

Kolmapäeval kehtestab valitsus Rootsis mitmeid rangemaid piiranguid, et pidurdada Covid-19 nakkuse levikut. Muuhulgas on restoranidel keelatud olla avatud pärast kella 23.00 ning Covid-tõendite kasutamisel on rahvakogunemiste ülemmäär 500 inimest. Muidu on maksimum 50 inimest.

Keskerakond on asunud piiranguid kritiseerima nimetades neid muu hulgas juba vaktsineeritute "kollektiivseks karistamiseks".

Liberaalide sõnul ei tea valitsus, millised meetmed nakkuse levikut pidurdavad, ütleb parteijuht Nyamko Sabuni Svenska Dagbladetile. Seetõttu soovivad nad, et parlament saaks tagasi õiguse otsustada võimalike piirangute üle. Praktikas tähendab see, et liberaalid hääletavad pandeemiaseaduse pikendamise vastu.

Seadus aegub jaanuari lõpus ja parlament hääletab peagi selle pikendamise üle maikuuni. Pikendmaist on taotlenud ka valitsus.

Liberaalid on Riksdagi üks väiksemaid parteisid ega saa seadust üksi peatada.

Liberaalidega võivad aga ühineda Rootsi Demokraadid. Erakond soovib, et valitsus ei saaks ulatuslike piirangute või sulgemiste osas ise otsuseid langetada.

Mitmed nõuandvad organisatsioonid on laiendatud pandeemiaseadust varem kritiseerinud. Advokatuur soovib, et täpsemalt uuritaks tagajärgi muu hulgas üksikutele ja mõjutatud ettevõtetele.

Karmistatud piirangute kriitika põhineb suuresti Rootsi kõrgel vaktsineeritusel.

82,3 protsenti inimest (alates 12-aastastest) on saanud vähemalt ühe doosi Covid-19 vaktsiini.

Valitsus leiab aga, et nakkuse leviku pidurdamiseks on vaja karmimaid piiranguid.

2020. aastal pandeemia puhkedes kritiseeriti valitsust korduvalt liiga hiliste ja liiga pehmete meetmetega tegutsemise eest. Peaminister Magdalena Andersson on nüüd otsustanud minna teist teed. Ta ei taha, et teda tagantjärele süüdistataks selles, et ta on teinud liiga vähe ja liiga hilja.