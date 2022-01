Eesti Energia ostab viie aasta jooksul Soomest 1,4 TWh tuule-elektrit

Lepingu maht on nii suur, et see kataks aastas 425 000 Eesti kodumajapidamise elektritarbe. Tehing on seega üks suurimaid PPA tehinguid, mis Baltikumis sõlmitud, teatas Eesti Energia kolmapäeval pressiteate vahendusel.

Lääne-Soomes asuv tuulepark alustab tegevust 2022. aastal ja hakkab aastas tootma 280 gigavatt-tundi (GWh) puhast elektrit.

Elektrienergia ostulepingud on tuuleenergia projektide arendamisel vajalikud, sest annavad arendajale rahalise kindluse ja kõrvaldavad nõnda olulise takistuse uute taastuvenergia projektide ehitamisel.

Eesti Energia on tütarettevõtte Enefit Greeni kaudu piirkonna juhtiv taastuvenergia arendaja, kuid koostöö ja pikaajalised elektriostulepingud teiste arendajatega võimaldavad ettevõttel pakkuda oma klientidele veelgi suuremas koguses puhast energiat.

"Rahvusvahelise energiaettevõttena on meie missioon püüelda targemate kliendilahenduste ja puhtama energiatootmise poole. Soovime seda teha mitmel viisil, mistõttu panustame nii taastuvenergia arendajana kui ka selle ostjana. Tegemist on järjekordse märgilise tehinguga, mis toob tarbijateni rohkem rohelist energiat ja aitab rohepööret kiiremini ellu viia," ütleb Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Octopus Renewables energiaturgude juht Drew Barrett sõnas, et juhtiva taastuvenergiale spetsialiseerunud investeerijana on hea meel Eesti Energiaga uuendusliku tehingu osas koostööd teha. "Taoline lahendus võimaldab meil ennetavalt maandada elektrihinna riski põneval, kasvaval ja muutuval Soome turul," lisas Barrett.

Octopus Renewables on Octopus Groupi liige ning puhtale energiale spetsialiseerunud investeerimisfirma. 2010. aastal tegevust alustanud ettevõtte missiooniks on kiirendada üleminekut taastuvenergiale. Firmal on mitmekesine varade portfell võimsusega üle 2,8 GW. mis teeb sellest Euroopa suurima päikeseenergiasse ja juhtiva maismaatuuleenergiasse investeerija.