USA-s prognoositakse kliimameetmetest hoolimata rekordilist naftatoodangut

Tõenäoliselt tõuseb toodang 2023. aastal tasemeni 12,4 miljonit barrelit päevas, mis ületab 2019. aastal püstitatud rekordit 12,3 miljonit barrelit päevas, vahendas ajaleht Financial Times (FT) EIA prognoosi. Sõltumatu statistikaagentuuri hinnangul püstitab ka USA maagaasi tootmine järgmise kahe aasta jooksul uue rekordi.

Selline areng tähistaks märkimisväärset pööret nafta- ja gaasitööstuse jaoks, mida tabas koroonapandeemia ajal langus. Samuti läheb see vastuollu laialt levinud ennustustega, et USA naftatööstus ei saavuta enam uut tootmise tippu. EIA prognoos tuleb ajal, kui kõrgemad energiahinnad toovad kaasa uusi investeeringuid nafta- ja gaasiväljade arendamisse.

Samas eeldas EIA, et Brenti toornafta hind on sel aastal keskmiselt 75 dollarit barreli kohta ja järgmisel aastal 68 dollarit barreli kohta – ehk madalam hetkehindadest, mis viitab sellele, et tootmine võib tõusta isegi nõrgemal tooraineturul.

Kuigi Bideni administratsioon on lubanud pikemas perspektiivis loobuda fossiilkütustest, on ta hiljuti pidanud toetuma kodumaisele naftasektorile, et suurendada toodangut ja aidata sellega jahutada mootorikütuse hinnatõusu, kuna hinnad saavutasid eelmisel aastal kõrgeima taseme alates 2014. aastast.

Samuti prognoosis EIA energiasektori süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste tõusu kuni 2023. aastani pärast seda, kui 2020. aasta järsu languse järel toimus eelmisel aastal taastumine.CO2 heitkogused kasvasid 2021. aastal 6,2 protsenti ning 2022. ja 2023. aastal suurenevad eeldatavasti veel 1,8 protsenti ja 0,5 protsenti ehk 4,97 miljoni tonnini, kuigi koguheide jääb alla 2019. aasta taseme.

FT kirjutas, et Bideni administratsioon pingutab kõvasti, muutmaks USA energiasüsteem keskkonnasäästlikuks, suunates miljardeid dollareid puhta energia tehnoloogiatesse ning edendades tuule- ja päikeseenergia kasutuselevõttu. Kuid värsked valitsuse prognoosid näitavad, et president Bideni esimesel ametiajal ei ole tõenäoline märkimisväärset edu heitkoguste vähendamisel.

EIA prognoosi kohaselt suureneb USA maagaasitoodang 2023. aastal rekordilise 97,6 miljardi kuupjalani päevas, võrreldes eelmise aasta 93,5 miljardiga, millega USA möödub Austraaliast ja Katarist ning saab maailma suurimaks veeldatud maagaasi eksportijaks.