Rein Sikk: meie aja kangelased saavad kassas ja leti taga sõimata

Niisiis, ma kiidan ja tänan praegu kõva häälega meie aja kangelasi. Me teame-tunneme teid väga hästi, puutume iga päev kokku. Me kangelased töötavad ju poekassades ja piletikassades, kaupluselettide ja baarilettide taga. Meie kangelased on rongide piletimüüjad-vagunisaatjad, nad on teatrite piletikontrolörid, raamatukogude lettide taga olijad. Aga ka restoranide klienditeenindajad, kaubanduskeskuste turvamehed. Ka reapolitseinikud. Ka bussijuhid. Kõik nad väärivad tänu ja kindlasti ka rohket toetust.

Eks mäletame ju: just need tublid inimesed, keda mainisin, said eelmisel aastal väga palju ja väga tänamatult sõimata. Neid kiruti, nad kogesid ähvardusi, rõvedusi, labasusi. Ja mille eest? Selle eest, et nad kaitsesid meie ühist tervist, kui nõudsid maskide kandmist siseruumides, bussides, rongides. Selle eest nad tegid oma tööd vaktsineerimistõendite ettenäitamist nõudes.

Kogu aasta kuulsin oma ajakirjanikutööd tehes lihtsate teenindajate mustast murest, kuidas nad ei tea, mille eest neid aina tümitatakse. Just teeninduse ja kaubanduse eesliinil olijad said esmalt oma kaela maskivastaste ja vaktsiinivastaste tule ja tõrva kõige lihtlabasema sõimu näol. Meie ühise tervise kaitsmise eest seisjaid tümitati kolekeelselt. Lisaks ka maskikandmist ja vaktsineerimistõendite olemasolu kontrollivad politseinikke. Ning tohtrid ja arstitudengid, kes vaktsineerimata inimesi läbi helistasid, nemadki said oma koleda koslepi kätte.

Politseinikud, teenindajaid, müüjad, ainult te ise teate, milliste solvangute ja alandustega külvasid teid üle maski- ja vaktsiinivastased. Ebaõiglane! Teie püüate me ühist tervist hoida, aga saate selle eest tümitada.

Oma raskes töös kasvasite te aga silmnähtavalt, tulid meelekindlus ja julgus maskituid ukse taha saata, tõendita tegelastele "ei" öelda. Te ei andnud järele, kui teid ja teie närve proovile pandi, te nõudsite edasi: olgu maskid olla ja vaktsineerimsitõendid olgu näidatud. Ja täna, kui erandid välja arvata, ongi maskid olemas ja tõendid näidatud.

Eesliinil sõimata saanute tublidus on seda kiiduväärsem, et tihti tuli teil hakkama saada täiesti üksi. Valitsuse ja riigiametite kommunikatsioon ning korraldused jäid tihti üsna häguseks. Igaüks suutis sest hägust välja lugeda õigustusi just oma tegevusele või siis tegevusetusele. Aga nahutada saite ikka vaid teie: eesliinil maskide ja tõendite kontrollijad.

Ja üks oluline asi veel. Just teie, sõimata saanute abiga tuli ilmsiks mitmete pealtnäha ontlike inimeste tõeline pale. Et vaatad kaugelt, on kena kodanik, tubli kultuuritegelane, mõnus muusik, usin ärimees. Aga kui nõuda temalt kogukonnas kehtivate reeglite täitmist, lendab korraga laiali sapine sülg, tuleb välja tühi hing. Rääkimata labasest kõnepruugist ja vastikutest tegudest. Teie närvid olid see hind, mis avasid avalikkusele mitmete tegelaste salajase ja ebameeldiva palge.

Kas mõtleme täna sellele, et just tänu teile, kes te seisite ja seisate me teenindamise – turvamise ja ka veenmise eesliinil, on Eestis kindlasti mõnigi koroonasse nakatunu vähem.

Väga kindlalt on tänu aastaringselt sõimata saanuile, maske ja tõendeid nõudnuile Eestimaal mõnedki koroonasse surnud inimesed vähem. Mõned matused vähem. Tänu teile, julgetele ja vastu pidanutele, on kindlasti mitmed elud päästetud. Ja selle üle võite uhked olla!

Te kõik olete väärt elupäästja ordenit. Kasvõi seda piskukest, mis üle eetri täna teieni lendas. Aitäh!

