Eesti eelarvepuudujääk vähenes 1,9 protsendini SKP-st

"Võrreldes 2020. aasta novembri lõpu seisuga oli eelarvedefitsiit 723 miljoni euro võrra väiksem, kuid veidi suurem kui käesoleva aasta oktoobri lõpus. Positsiooni halvenemine aasta lõpus on ootuspärane," teatas rahandusministeerium kolmapäeval.

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) eelarvepositsioon oli novembri lõpus 588 miljoni euro suuruses puudujäägis. Eelmise aastaga võrreldes on toimunud oluline paranemine, kuna sel aastal pole nii suuri lisaeelarvest tulenevaid täiendavaid kulutusi, ka maksulaekumine on paranenud (sealhulgas teisest sambast välja võetud tulude tõttu) ning ületab viimase prognoosi ootusi.

Keskvalitsuse positsioon viimase kuu jooksul halvenes, kuid minimaalselt, tavapäraselt on novembris ja detsembris kulud ületanud tulusid suuremas mahus, märkis rahandusministeerium.

Riigieelarve positsiooni arvestuses on toimunud metoodiline muudatus, mis puudutab riigipoolsete teise samba maksete peatamist. Eurostat on andnud juhise, mille järgi tuleks seda käsitleda võlakohustusena erasektorile, mis tähendab, et kui varasemalt oli see arvestatud riigieelarve tuluna, siis nüüd seda niimoodi enam kajastada ei saa.

Sotsiaalkindlustusfondide sektori ehk haigekassa ja töötukassa positsioon oli oktoobri lõpu seisuga positiivne, kuna haigekassa eelarveülejääk on möödunud aastaga võrreldes kasvanud 94 miljoni euro võrra 116 miljoni euroni. Hea seisu põhjuseks on taastunud sotsiaalmaksulaekumine ja riigieelarvest antud tegevustoetus, selgitas rahandusministeerium.

Töötukassa eelarvepuudujääk ulatus novembri lõpuks 24 miljoni euroni. Põhjuseks on aasta esimeses pooles tavapärasest suurem töötuskindlustushüvitiste kulu ja palgatoetuse meede. Samas 2020. aasta 11 kuuga võrreldes oli puudujääk 298 miljoni euro võrra väiksem, kuna palgatoetuse meede (mis rahastati täielikult töötukassa reservidest) oli sel aastal mahult väiksem ja samuti kaeti osa kuludest riigieelarve lisaeelarvega. Positsioon on võrreldes oktoobri lõpu seisuga paranenud kahe miljoni euro võrra, mis tähendab, et tulud ületasid novembris kulusid.

Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk suurenes võrreldes oktoobriga 57 miljoni euro võrra 65 miljoni euroni novembri lõpuks. Möödunud aastaga võrreldes on positsioon 132 miljonit eurot kehvem peamiselt aktiivse investeerimistegevuse tõttu ning kasvanud kulude tõttu tervishoiu ja majanduse valdkondadesse.