Venemaal anti välja esimene mittekodaniku pass

Mittekodaniku passi omanikuks sai Jakubdžan Hakimdžanov, vahendas Deutsche Welle Moskva ühiskondliku vaatluskomisjoni liikme Eva Merkatševa teadet.

Tema sõnul veetis Hakimdžanov üle kahe aasta välismaalaste ajutises kinnipidamiskeskuses, kuna võimud ei leidnud ühtegi riiki, kuhu teda deporteerida.

Mehe sõnul on ta sündinud Tadžikistani pealinnas Dušanbes, kuid viieaastaselt kolis tema pere Venemaale Astrahani. Seejuures hakkas Hakimdžanov juba noorena koolist puuduma, sattus vanglasse "ja nii see läks", rääkis Merkatševa. Selle, et Hakimdžanovil ei ole ühegi riigi kodakondsust, tegi Vene politsei kindlaks mehe viimasel kinnipidamisel.

Vene president Vladimir Putin allkirjastas seaduse niinimetatud rohelistest mittekodanike passidest mullu veebruaris ning augustis see jõustus.

Sellise isikutunnistuse võivad Vene võimuidelt saada isikud, kellelt on kohtu otsusega võetud Venemaa kodakondsus, aga samuti ka endise Nõukogude Liidu kodanikud, kes ei ole omale Vene passi siiani võtnud. Dokument kehtib kümme aastat ning annab õiguse ametlikult töötada.