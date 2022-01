Prantsuse valitsus algatas intsesti keelamise seaduse

Prantsusmaa seaduste kohaselt on intsest praegu keelatud ainult siis, kui sellega on seotud lapsed, vahendas väljaanne The Times. Prantsuse lastekaitse riigisekretär Adrien Taquet ütles, et valitsus tahab nüüd intsestisuhted kriminaliseerida ka siis, kui mõlemad pooled on üle 18-aastased. Nõbudel lubataks siiski ikka abielluda ja ministrid peavad veel kinnitama, kas seadusega hõlmatakse ka kasupered.

"Ükskõik millises vanuses te ei tohi omada seksuaalsuhteid oma isa, poja või tütrega," ütles Taquet agentuurile AFP antud intervjuus. "Küsimus pole vanuses, küsimus ei ole täiskasvanute nõusolekus. Me võitleme intsesti vastu. Signaalid peavad olema selged."

Lastekaitseühingu Les Papillons juht Laurent Boyet tervitas algatust, öeldes, et ehkki intsest on sotsiaalselt keelatud ei ole see juriidiliselt keelatud ning tähtis on need nõuded vastavusse viia. "Seksuaalsuhe lapsevanema ja lapse vahel on alati seiotud võimuküsimusega, isegi siis, kui laps on saanud täiskasvanuks. Seepärast vajabki see eraldi õiguslikku lahendust," rääkis Boyet.

Intsestiohvritele abi pakkuva ühenduse Face à L'inceste esinaine Isabelle Aubry ütles, et Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal on ainsad Euroopa riigid, kus puuduvad õigusaktid, mis keelavad täiskasvanute intsest ja mis "ei suuda kaitsta lapsi, kes võivad sündida" verepilastussuhetest.

Seadus on Prantsuse revolutsiooni pärand, mis 1791. aastal eemaldas vana režiimi kristlusest inspireeritud moraali, kui sellised kuriteod nagu intsest, jumalateotus ja sodoomia eemaldati seadustest.

Selle teemaga seotud pikaajaline ühiskondlik tabu murti aga eelmisel aastal, kui avaldati suurt menu pälvinud raamat, milles väideti, et tuntud poliitikateadlane Olivier Duhamel (71) oli 1980. aastatel seksuaalselt kuritarvitanud oma teismelist kasupoega. Ta tunnistas süüd, kuid Prantsusmaa seadustes kehtiva aegumistähtaja tõttu ei saanud talle süüdistust esitada.

Duhameli skandaal vallandas verepilastuse ohvrite aastakümneid kestnud vaikuse ja nad tulid oma lugudega avalikkuse ette. Seetõttu kehtestas valitsus seadusandluse, mille kohaselt on seksuaalsuhe alla 18-aastase lähisugulasega konkreetne kuritegu. Tegu loetakse automaatselt vägistamiseks, välja arvatud juhul, kui kurjategija on ohvrist vähem kui viis aastat vanem, sel juhul võib selle liigitada seksuaalseks kallaletungiks. Seadusandlus hõlmas nii kasuperekondi kui ka veresidemetega sugulasi. "Seaduse probleem seisnes selles, et see andis mõista, et üle 18-aastased on verepilastused aktsepteeritud," tõdes Boyet.

Aubry sõnul kardab ta, et president Emmanuel Macron jätab oma lubaduse täitmata, kui ta aprillis tagasi valitakse. "Ministritel oli võimalus intsest selle seadusega täielikult keelata, kuid nad ei teinud seda, nii et ma ei saa aru, miks Adrien Taquet selle praegu tõstatas," ütles ta. "Ideaalses maailmas jõustaksid nad seaduse, mis keelaks verepilastuse, kuid me oleme [presidendi] valimistest 100 päeva kaugusel ja ma kahtlustan, et see on lihtsalt valimismanööver," rääkis intsestiohvrite abiorganisatsiooni juht.