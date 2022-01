Euroopa valitsused otsivad energia hinnašokile lahendusi

Rootsis mõjutab energiakriis 1,8 miljonit leibkonda, mida valitsus plaanib detsembrist veebruarini kolmeks kuuks toetada maksimaalselt 2000 krooniga ehk ligikaudu 195 euroga leibkonna kohta. Meedet pakutaks tarbijatele, kelle tarbimine ületab 2000 kilovatti kuus.

Rootsi rahandusministri Mikael Dambergi sõnul on turul toimuvate hinnakõikumiste tarbijatele kompenseerimine ebatavaline meede, kuid tegemist on erakordse olukorraga.

Täpsed lahendused on väljatöötamisel koostöös elektrimüüjate ja parlamendiga, kuid plaanis on elektrimüüjate abil jõustada toetust otse arve tasumiseks, et leibkonnad ei peaks seda ise taotlema.

Riigile läheks plaanitav meede maksma umbkaudu kuus miljardit krooni.

Norra valitsus otsustas kompenseerida ülejäänud talve jooksul majapidamistele 80 protsenti elektriarvest nende tundide eest, kui hind on kõrgem kui 70 eurot megavatt-tunni eest.

Meede läheb Norra riigile maksma ligikaudu 8,9 miljardit Norra krooni.

Mullune gaasi hinnatõus sundis elektrimüüjaid sulgema

Ühendkuningriigis lõpetasid juba möödunud aastal kiirelt tõusnud gaasihinna tõttu töö mitukümmend väiksemat energiamüüjat.

Mõned saadikud on teinud ettepaneku langetada käibemaksu, mida toetab ka opositsiooniline tööpartei.

Peaminister Boris Johnsoni sõnul uurib valitsus võimalusi, kuidas hinnašokki inimestele leevendada. Samas on Johnson öelnud, et käibemaksu langetamine on nüri instrument, kuna sellest saaksid kasu ka need, kes toetust ei vaja.

Hispaania valitsus langetas kerkinud gaasihindade tõttu juba juunis elektriarvetelt käibemaksu 21 protsendilt 10 protsendile. Samuti peatati seitsmeprotsendiline maks, mis kehtis elektri tootmisele ja kandub seega ka tarbijatele üle.

Kui algselt soovis valitsus rakendada meedet aasta lõpuni, siis detsembris pikendati soodustust maikuuni.

Poola langetab veebruarist elektri ja maagaasi hinnatõusu tõttu inflatsiooni pidurdamiseks käibemaksu gaasilt ja toiduainetelt käibemaksu nulli, vahendas Reuters. Ühtlasi soovib riik langetada käibemaksu kütusel, toasoojal ja elektril.

Peaminister Mateusz Morawiecki sõnul lähevad meetmed riigile maksma ligikaudu 15-20 miljardit zlotti, ehk kuni 4,4 miljardit eurot.