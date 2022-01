Ilm püsib tuuline, temperatuur on plusspoolel

Neljapäeva öö on pilvine, aga suurema sajuta. On vaid üksiku kerge sajuhoo võimalus. Libeduseoht varitseb eelkõige Kesk- ja Ida-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis +1 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -4 kraadi, pärast keskööd jätkub tõus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine, aga suurema sajuta. Ida pool püsib libeduseoht. Lõõtsub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka pilvi. Suuremat sadu ei tule, vaid üksik nõrk lörtsi- ja vihmahoog on võimalik. Läänetuule puhangud on sisemaal 12, rannikul 15, Soome lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +6 kraadi.

Reede öö on veel soe, sajab lörtsi ja vihma. Päeval pilved hõrenevad ja paistab ka päike. Aga õhk jaheneb, külmatunnet lisab jõuline loodetuul.

Laupäev on pisut tasasem, kargem, aga kirka päikesega.

Pühapäeva öö on mõõduka külmaga, päeval läheb sulale, sajab nii lörtsi kui ka vihma.

Esmaspäev ähvardab tormi ja sajuga.