USA-s on viimase 40 aasta kiireim hinnatõus

Suur inflatsioon käib kaasas majanduse taastumisega; tarneahelad on segi paisatud, valitseb toorainepuudus, tööjõud on kallinenud. Ettevõtete suurenenud kulud peegelduvad vähemalt osaliselt ka toodete hindades ja seega tarbijate rahakotis.

Valge Maja majandusnõunik Brian Deese tunnistas, et tarneahelate probleemid on avaldanud oodatust suuremat mõju. Deese'i sõnul plaanib president Joe Bideni administratsioon täiendavaid samme, et leevendada näiteks sadamates tekkinud nn pudelikaelu. Ta lisas, et enamik prognoose näitab, et hinnatõus taltub selle aasta jooksul.

Inflatsioon on eriti raske madalama sissetulekuga inimestele, kelle sissetulekutest üha suurem osa kulub esmatähtsatele asjadele nagu toit, kütus ja eluase.

Washingtonis kohvikut pidav Alex Kramer ütles Reutersile, et temagi kaalub vajadusel hindade tõstmist, aga püüab veel pisut vastu pidada.

"Ise ma ju tarbijana ei tahaks minna kohtadesse, kus hinnad pidevalt muutuvad. Ja kuna olukord on endiselt ebakindel, siis ma püüan hindade tõstmisest praegu hoiduda."

Paljud ostjad tõdevad, et on nüüd oma oste tehes hoolikamad ja vaatavad rohkem hindu. Ühe Washingtoni elaniku, Angela Elkinsi sõnul on hinnatõusu märgata kõigi toodete puhul: "Puuviljad, juurviljad, mida ostame ju pidevalt, samuti kulinaariatooted. Ma ei märka, et hinnad oleksid kuskil alla läinud, aga üles küll!"

Teine Washingtoni elanik, Lafayette Owens ütles Reutersile, et tema on pensionär ja saab hakkama tänu toidutalongidele.

"Kui ma peaksin kõik oma taskust kinni maksma, siis ma küll hakkama ei saaks, sest toit on palju kallimaks läinud. Kõik on kallimaks läinud!"