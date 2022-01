President Bidenit toetab praegu vaid kolmandik ameeriklastest

USA presidendi Joe Bideni toetus on langenud 33 protsendini, mis on kõige madalam toetus tema ametiaja jooksul.

53 protsenti ei kiida Bideni tegevust heaks, kümnel protsendil arvamus puudub, näitab Quinnipiaci Ülikooli tehtud küsitlus.

Bideni toetust mõjutab viimase 40 aasta kiireim inflatsioon ja üha suurenevad nakatumisnäitajad. Eelmisel suvel koroonakriis veidi leevenes, aga nüüd levib omikronitüvi kiiresti ja nakatunute arv on rekordiliselt suur.

Eri küsitlused näitavad, et valijatele on majanduse olukord eriti tähtis. Seda on nimetanud oma prioriteediks nii mehed kui naised, eri earühmade ja eri rasside esindajad. Hinnatõus on tuntav iga inimese rahakotis ja selle eest peetakse vastutavaks just presidenti.

Sel aastal saab Bidenil täis esimene ametiaasta ja ees seisavad vahevalimised.