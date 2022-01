Iraan, Venezuela ja Sudaan kaotasid hääleõiguse ÜRO-s

Iraan, Venezuela ja Sudaan ja veel mitu riiki on kaotanud õiguse ÜRO hääletustel osaleda, kuna nende liikmemaks on tasumata, teatas ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Kokku on 11 riiki maksetega hilinenud. Võlgu on ka Kongo, Guinea, Antigua ja Barbuda, Paapua Uus-Guinea ja Vanuatu.

ÜRO harta näeb ette, et kui liikmesriigi võlgnevus on suurem kui oleks pidanud eelneva kahe aasta jooksul maksma, siis jääb see riik hääleõigusest ilma. Kui võlg on tekkinud liikmeriigist sõltumatutel põhjustel, võib ta siiski saada loa hääletustel osaleda. Sel aastal on sellise erandi saanud Komoorid, Somaalia ning São Tomé ja Príncipe.

Et hääleõigust taastada, peaks Venezuela maksma vähemalt 35 miljoni euro suuruse summa, Iraan peaks tasuma 15,8 miljonit ja Sudaan 262 000 eurot.

Iraan süüdistanud oma võlgnevuses USA-d ja sanktsioone. Eelmisel aastal anti Iraanile alates juunist erandkorras õigus hääletustel osaleda. Iraani välisministeeriumi teatel tahaks riik oma liikmemaksud täiel määral ja õigel ajal ära maksta, aga pole saanud seda teha "USA ahistavate ja ebaseaduslike sanktsioonide pärast."