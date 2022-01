Suri poplaulja Ronnie Spector

Spector kogus kuulsust hittidega "Be My Baby", "Baby I Love You" ja "Walking in the Rain".

Rikkalike juuksepahmakate ja julge meigiga tüdrukutest koosnev Ronettes äratas muusikaprodutsentide tähelepanu New Yorgi klubides esinedes. Bändi paha tüdruku imidž mõjus sel ajal värskelt ja sillutas teed ka hilisematele naislauljatele.

Ronettes osales mitme kuulsa ansambli kontsertidel soojendusbändina. Nad on esinenud Rolling Stonesi ja Yardbirdsi kontserdil. 1966. aastal kutsus ansambel Beatles nad osalema oma ringsõidul USA-s.