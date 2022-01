Riigikogu päevakorrata istung kestis 39 minutit

Heljo Pikhof (SDE) andis erakonna nimel üle eelnõu nädalavahetusele langeva riigipüha asemel anda inimestele lisaks ühe puhkepäeva.

Sellele järgnevalt istungi rakendamisel esitasid opositisoonipoliitikud küsimuse, miks energiakriisi ajal riigikogu päevakord tühi on, samuti heitsid nad ette, et peaminister ei tulnud parlamendi ette teemat arutama.

Samal ajal toimus ka valitsuse istung, kus kriisi ja selle lahendusi arutatakse. Riigikogu esimehe Jüri Ratase sõnul on kutse peaministrile edastatud ja ta on sellele korrektselt vastanud, et neljapäeval riigikogu ette ei tule.

Kohal oli 57 parlamendisaadikut, puudus 44.