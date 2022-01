Otse kell 11.15: Karise ja Stoltenbergi pressikonverents

Presidendi julgeolekunõunik Liis Mure rõhutas, et president Karise kohtumise fookus NATO peasekretäri Stoltenbergiga on Euroopa teraval julgeolekuolukorral, Venemaa sõjalisel tegevusel Ukraina piiridel ning NATO-Vene suhtlusel.

"Eesti riigipea kohtumine praegu NATO peasekretäriga kannab sõnumit, et nähtavalt tugev, ühtne ja usutav NATO on Euroopa julgeolekule ja oma liitlastele ülioluline. Väljast tulnud sekkumine alliansi tegevusse ja otsustesse on vastuvõetamatu," sõnas Liis Mure.

"NATO ei lase Euroopat lõhestada uuesti raudse eesriidega, mille ühele poole jäävad riigid, kes saavad oma saatuse ja valikute üle ise otsustada ning teisele poole need, kellelt see vabadus on võetud. See on üks president Karise sõnumeid Brüsselis ja samal arvamusel on kogu NATO."